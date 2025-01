La parità di occupazione tra uomini e donne in Italia: 29 anni per colmare il divario

(Teleborsa) - Al ritmo attuale,. Alla fine del 2023, gli uomini occupati erano circa 13,6 milioni con un tasso di attività del 70,7%, mentre le donne erano 10,07 milioni, pari a un tasso del 53%. Sebbene(+9,7% contro +8,8%), il progresso rimane troppo lento per colmare il divario in tempi brevi.È quanto emerge dalpresentato alla Camera con il sostegno della Chiesa Valdese e il contributo di rappresentanti di Sinistra Italiana, +Europa e Partito Democratico.Oltre alla disparità di genere,. Tra i 29 e i 34 anni si contano 4,2 milioni di occupati (+4% in dieci anni), mentre gli adulti sopra i 34 anni superano i 18,8 milioni (+8,9%). La forza lavoro del Paese si fa sempre più anziana, in linea con l’andamento demografico.Sul fronte dell', i, ma il rapporto mette in luce un generale peggioramento delle condizioni di inclusione e diritti nel Paese.Emergono ancheNel 2023, nonostante un calo dei reati (-5,5% rispetto al 2022), si è registrato un aumento della popolazione carceraria, dovuto a un inasprimento legislativo che, secondo i critici, enfatizza la punizione anziché la prevenzione.Per quanto riguarda la scuola, dal Rapporto si evidenzia unacon protocolli che coinvolgono studenti fin dalla scuola primaria in attività legate ai corpi militari, come Open Day o percorsi di alternanza scuola-lavoro in aziende belliche. Un fenomeno che, secondo alcune voci critiche, riflette una 'spinta bellicista' nel contesto politico generale.