Richemont, vendite trimestrali in aumento del 10% nonostante calo in Cina

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha chiuso il 2024 con(al 31 dicembre) ina tassi di cambio costanti e effettivi. Ha registrato le vendite trimestrali più elevate di sempre a 6,2 miliardi di euro.Tutte le regioni hanno registrato una crescita a due cifre, ad eccezione dell'Asia Pacifico. Le, in gran parte a causa di un calo del 18% nella Cina continentale, Hong Kong e Macao combinati, principalmente influenzato dalla continua debole domanda nella Cina continentale.Netto miglioramento rispetto al primo semestre in tutte le aree aziendali, guidato da un'accelerazione pressoal +14%;a -8%, "Altro" a +11%, incluse le Maison di moda e accessori a +7%. Performance del canale guidata dal, in crescita dell'11% a tassi di cambio costanti e effettivi.Richemont ha registratoa 16,2 miliardi di euro, +4% a tassi di cambio costanti e +3% a tassi di cambio effettivi. Ladel Gruppo al 31 dicembre 2024 è salita a 7,9 miliardi di euro (2023: 6,8 miliardi di euro).