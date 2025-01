Top Employers 2025, Terna ottiene certificazione in campo HR

(Teleborsa) -il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, è tra isecondo l'indagine svolta da Top Employers Institute, ente di certificazione globale che valuta e riconosce le aziende per le loro eccellenze nelle politiche e strategie HR (Human Resources). Il riconoscimento, conferito alè il risultato di una approfondita analisi che ha valutato le modalità di gestione e valorizzazione del capitale umano da parte dell'azienda, contribuendo così al benessere delle persone e al miglioramento dell'ambiente di lavoro.La survey realizzata ai fini della certificazione ha confermato gliesaminando 20 diversi topic e rispettive best practice, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e altri.Laconferma il valore dellaavviata nel 2024 con l'obiettivo di consolidare una cultura organizzativa incentrata sulla crescita, il cambiamento e il merito, enfatizzando il rispetto delle persone e delle diversità, e revisionare i processi HR in azienda per agevolare lo sviluppo del proprio valore. Il nuovo modello, focalizzato sulle competenze e sulla valorizzazione del talento, favorisce la performance individuale e, quindi, anche organizzativa, facendo leva su responsabilizzazione e merito per incentivare la motivazione, l'ingaggio e il benessere.Dal processo di certificazione emerge che isono stati quelli relativi alle categoriededicate alla People e Business Strategy e alla Leadership, eche si focalizza sui valori, sull'integrità, sulla Diversity&Inclusion e sulla sostenibilità. In queste aree Terna ha investito molto negli ultimi mesi lanciando e rendendo operativi nuovi modelli, tra cui quello di leadership, orientato al valore del rispetto, al quale è stato dedicato un ampio piano di formazione rivolto all'intera popolazione aziendale, oltre a essere stato inserito nella valutazione della performance. Anche la funzione Diversity&Inclusion ha realizzato numerosi progetti-chiave: dalla Certificazione per la Parità di genere, fino al programma Terna Ability, dedicato all'inclusione di persone con disabilità.L'azienda ha ottenuto ottimi punteggi anche nell'areache approfondisce le dimensioni dell'organizzazione e del cambiamento, del Digital HR e dell'ambiente lavorativo, tutti ambiti che hanno visto l'avvio di azioni significative: tra queste, il lancio della nuova organizzazione aziendale e progetti specifici dedicati al miglioramento dell'ambiente lavorativo in termini di spazi e modalità operative.Relativamente all'ale alsono state avviate diverse iniziative, tra le quali: la nuova edizione dell'eNPS (Employee Net Promoter Score, indagine di clima interna), la Talent Strategy, la piattaforma per il Continuous Learning dell'Academy aziendale, e il nuovo percorso di Onboarding, "Destinazione Terna", per i neoassunti.Al fine di favorire laa dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo accordo sindacale che prevede un'ulteriore implementazione dell'istituto delloche passa da un massimo di 8 a un massimo di 10 giorni al mese, con l'estensione di ulteriori 2 giorni per i genitori con figli entro i 6 anni. Inoltre, al fine di uniformare le opportunità di Welfare aziendale a tutto il Gruppo, il servizio di asilo nido, presente fisicamente solo nel polo di Roma, è stato di fatto ampliato, garantendo lo stesso beneficio economico a tutti i genitori contribuendo per il 60% alla spesa per la retta di frequenza dell'asilo sostenuta per i figli da 0 a 3.Terna conta, al 30 settembre 2024, circa 6.200 dipendenti, ma i nuovi importanti investimenti e progetti saranno accompagnati anche da un considerevole aumento delle assunzioni, a supporto dello sviluppo delle attività, e da nuove competenze per gestire la transizione energetica e digitale. In tal senso, ilprevede una crescita organica di ben 1.400 persone.