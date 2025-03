8 marzo: l'impegno di Terna con il "Piano strategico per la parità di genere"

(Teleborsa) - In occasione dellail gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, conferma il proprio impegno sul tema delle pari opportunità definendo gli obiettivi e le misure organizzative specifiche previste dalLa pianificazione di una politica integrata e sistemica ha permesso aldi ottenere, nel 2024, la(Istituto Italiano del Marchio di Qualità)secondo la prassi UNI/PDR 125:2022: un riconoscimento che attesta l'efficacia delle azioni specifiche messe in campo per ridurre le differenze in ambito lavorativo e creare un ambiente più equo e inclusivo, che premi il merito, e dove ogni persona sia ascoltata, rispettata e valorizzata per la propria unicità. Per raggiungere questo traguardo, Terna ha istituito undeputato a garantire l'applicazione della politica sul tema e a definire il Piano Strategico con gli obiettivi da raggiungere e monitorare entro il 2026."La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna non è solo un momento di riflessione sulla condizione femminile nella società. È un'occasione, soprattutto, per rimarcare quanto fondamentale sia garantire che vengano riconosciute a studentesse e professioniste pari condizioni in fase di selezione, valutazione della performance, avanzamento della carriera e del relativo livello salariale, senza incorrere in pregiudizi di qualsiasi natura. Il Piano Strategico per la Parità di Genere di Terna è uno strumento efficace e concreto per realizzare un ambiente di lavoro giusto e basato sul merito", ha commentato Di Foggia.Lederivano, in linea con la Certificazione per la Parità di Genere, dall'identificazione di 12 obiettivi raggruppati in: Cultura e sensibilizzazione, Ricerca e selezione, Opportunità e percorsi di crescita, Equità salariale, Sostegno alla famiglia ed Equilibrio vita-lavoro. Gli obiettivi definiscono, quindi, unasui processi aziendali coinvolti che riguardano, in particolare: la presenza di sistemi di ascolto per conoscere la percezione e i suggerimenti sull'inclusività; la formazione su diversità ed equità; l'aggiornamento del processo di selezione; l'attivazione di collaborazioni con scuole, università e associazioni per attrarre candidate e promuovere l'orientamento professionale in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); la formazione del personale sul recruitment inclusivo; l'organizzazione di corsi sulla leadership; il monitoraggio e la mitigazione del gender pay gap; il sostegno alla genitorialità condivisa e al caregiving, promuovendo la fruizione dei permessi e dei benefit disponibili, avviando un percorso dedicato alla valorizzazione delle competenze genitoriali; la promozione di tempi di lavoro inclusivi e il monitoraggio dello smart working strutturale.Per ciascun obiettivo vengono poi, rilevati analiticamente da specifiche attività di valutazione, audit e monitoraggio; vengono definite le azioni per colmare eventuali gap e sono individuati i tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.Terna intende quindi abilitare, con il, un percorso di trasformazione culturale per la promozione delle pari opportunità e per la valorizzazione della diversità, con il fine ultimo di favorire una crescita responsabile che generi un impatto positivo e contribuisca a ridurre il divario di genere, non solo all'interno dell'azienda, ma anche nella società.Lerappresentano, infatti, il suo asset principale: l'azienda riconosce che i valori del rispetto, del merito e dell'inclusione non sono solo da difendere, ma devono diventare autentici motori di innovazione e di crescita, come previsto dal modello di "Leadership One Terna". La diversità e l'equità di genere sono essenziali per costruire un futuro più sostenibile e rafforzare il Gruppo grazie ad una pluralità di competenze, conoscenze e punti di vista, indispensabili per realizzare la transizione energetica. In questo contesto, la People Strategy di Terna gioca un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura in linea con i valori di inclusione e diversità. La strategia si articola su tre obiettivi principali: garantire le competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, identificare e sviluppare i talenti a vantaggio della sostenibilità del business ed incentivare la performance individuale e organizzativa.