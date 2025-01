TSMC, utile netto in aumento del 57% nel quarto trimestre

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha registrato unconsolidato di 868,46 miliardi di dollari taiwanesi, undi 374,68 miliardi di dollari taiwanesi e un utile per azione di 14,45 dollari taiwanesi (2,24 dollari statunitensi per ADR) per ildel 2024., il fatturato del quarto trimestre è aumentato del 38,8%, mentre l'utile netto e l'utile per azione sono entrambi aumentati del 57,0%. Rispetto al terzo trimestre del 2024, i risultati del quarto trimestre hanno rappresentato un aumento del 14,3% del fatturato e un aumento del 15,2% dell'utile netto.In, il fatturato del quarto trimestre è stato di 26,88 miliardi, in aumento del 37% su base annua e del 14,4% rispetto al trimestre precedente. Il margine lordo per il trimestre è stato del 59%, il margine operativo del 49% e il margine di profitto netto del 43,1%.Nel quarto trimestre, le spedizioni di 3 nanometri hanno rappresentato il 26% del fatturato totale dei wafer; 5 nanometri hanno rappresentato il 34%; 7 nanometri hanno rappresentato il 14%. Le, definite come tecnologie a 7 nanometri e più avanzate, hanno rappresentato il 74% del fatturato totale dei wafer.