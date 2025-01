UE autorizza joint venture tra ITOCHU e Kawasaki Heavy Industries

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, latra ITOCHU e Kawasaki Heavy Industries, entrambe giapponesi.La joint venture forniràe soluzioni ai clienti al dettaglio per l'acquisizione di prodotti powersports offerti da Kawasaki Motors negli Stati Uniti.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato l'. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.