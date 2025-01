Banca Sistema continua a salire in Borsa dopo sentenza favorevole CEDU

Banca Sistema

(Teleborsa) -per, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, dopo che ieri ha annunciato di aver ricevuto l'sul caso presentato nel 2023 dallo studio legale Ontier Italia per suo conto.Il caso mirava ad affermare che la Convenzione sui Diritti dell'Uomo è stata violata a seguito del mancato pagamento da parte di un ente locale finanziariamente in difficoltà del credito di Banca Sistema. Gliammontano a oltre 61 milioni di euro più LPI (stimato in 43,7 milioni di euro a YE24 da Banca Sistema) e spese legali. La sentenza ha affermato che lo Stato convenuto deve garantire l'esecuzione delle misure legali nazionali in sospeso entro tre mesi."Vediamo l'di Banca Sistema sull'esposizione al Comune in Conservatoria (ricordiamo che a 9M24 la società aveva 178 milioni di euro di Crediti in sofferenza, con 146 milioni di euro di esposizione ai Comuni) - scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo - Lo scenario migliore svelato dalla sentenza della Corte di ieri potrebbe portare a: (i) un contributo positivo una tantum ante imposte di 8 milioni di euro dal rilascio di accantonamenti; (ii) riconoscimento del contributo LPI pari a 43,7 milioni di euro (rispetto a 99 milioni di euro di LPI complessivo non rilevante per l'accantonamento a 9M24); (iii) miglioramento di quasi 80 milioni di euro negli RWA".Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,432 e successiva a quota 1,544. Supporto a 1,32.