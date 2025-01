FTSE, indici Russell US passano a frequenza di ricostituzione semestrale

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) -, gestore di indici che appartiene al, ha annunciato che lapasserà da un evento annuale a unaGli indici Russell US sono progettati per rappresentare oggettivamente il mercato azionario statunitense, in base alla capitalizzazione di mercato e allo stile dei componenti. Attualmente, gli indici Russell US, inclusi gli indici, che riflettono le più grandi 1000, 2000 e 3000 società, vengono ricostituiti annualmente a giugno."Mentre la ricostituzione annuale assicura una rappresentazione accurata in un singolo momento, le condizioni di mercato e le valutazioni cambiano continuamente - ha affermatopresso FTSE Russell - Ciò porta a un'inevitabile deriva nel tempo nelle caratteristiche dei singoli titoli e del mercato nel suo complesso. Potrebbe quindi essere necessario cambiare anche il modo in cui trovare l'equilibrio tra gli obiettivi congiunti degli indici Russell US di mantenere la rappresentatività e limitare il turnover"."I, uniti a una forte espansione delle attività indicizzate agli indici Russell US, hanno evidenziato la necessità di un approccio più regolare e reattivo alla ricostituzione dell'indice", ha aggiunto.