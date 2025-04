Borse europee in rosso, stasera i dazi di Trump

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa dell'annuncio, stasera, sui dazi "reciproci" di Donald Trump, verso le nazioni che li impongono sulle merci USA, previsto alle 21:00 italiane.Sul fronte societario, il mercato guarda con attenzione all'evoluzione del risiko bancario a Piazza Affari , dopo cheal prospetto dell'OPS su Banco BPM mentrel'autorizzazione a salire fino al 19,9% di Piazza Meda.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.115,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,72%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%,scende dello 0,78%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,90% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 40.407 punti., che mette a segno un +1,42%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,78%.Calo deciso per, che segna un -3,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,55%.Tra i(+2,11%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,70%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,32%.