Palingeo, commessa da 5,3 milioni di euro per rigenerazione ex scalo di Porta Romana

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, haper l'esecuzione delle attività di bonifica bellica, bonifica ambientale, opere strutturali provvisionali e successivi scavi edili nell'ambito del processo di rigenerazione dell'area dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, a Milano.La commessa del valore complessivo di circa, di cui 5,3 milioni di euro per lavori eseguiti da Palingeo, dovrà avere una durata contrattuale di 12 mesi e prevede opere di contenimento dei fronti scavo di bonifica costituiti da diaframmi in cemento armato, tiranti di ancoraggio e pali CFA.Nonostante il fisiologico avanzamento delle attività sui progetti in corso, ildi Palingeo si mantiene stabile a 113 milioni di euro. Questo risultato garantisce un orizzonte temporale di operatività che si estende fino ai primi mesi del 2027."Essere protagonisti di un progetto così rilevante per Milano rappresenta un'importante conferma della nostra competenza tecnica e della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi - ha commentato l'- Questo contratto consolida ulteriormente la nostra strategia di crescita e ci permette di contribuire alla rigenerazione di un'area urbana di grande valore strategico".