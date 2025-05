Espe, tre nuove commesse da primario IPP italiano per 10,9 milioni di euro

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha sottoscritto tre nuovi contratti con un primarioitaliano per la realizzazione di, per una potenza complessiva di circae un controvalore complessivo pari a circa. Il completamento delle installazioni è previsto entro la fine dell’esercizio 2025.Nel dettaglio, ilsarà realizzato insu un’area classificata come Sito di Interesse Nazionale (SIN), già oggetto di interventi di rigenerazione ambientale. L’impianto, con una potenza prevista di 9,6 MWp e un valore di circa, sarà dotato di tecnologia a inseguimento solare e comprenderà anche le opere di connessione. L’iniziativa si inserisce quindi in un piùpromosso in collaborazione con il Comune e il Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Brindisi, che comprende interventi integrati di rigenerazione territoriale quali infrastrutture verdi, mobilità sostenibile, efficientamento energetico e servizi per l’elettrificazione del trasporto pubblico, nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche.Ilriguarda la, dove verrà realizzato un impianto fotovoltaico con una potenza pari a circa 6,6 MWp, per un valore di circa, su un’ex area di cava dismessa di circa 7,5 ettari. L’impianto sarà in grado di generare una produzione annua stimata in circa 10 milioni di kWh, contribuendo in modo significativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili nella regione.Infine, in, verrà avviata la realizzazione di un impianto da circa 3,2 MWp, per un valore complessivo di circa, su un’ex area industriale in disuso. L’intervento si inserisce all’interno di un progetto più ampio, autorizzato tramite procedura di Autorizzazione Unica, che prevede la riqualificazione del sito e ulteriori azioni a beneficio del contesto urbano e ambientale, con l’obiettivo di coniugare produzione di energia da fonte rinnovabile e rigenerazione territoriale."Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove acquisizioni che testimoniano la solidità del nostro posizionamento nel mercato e la fiducia che i nostri clienti ripongono nella qualità esecutiva di ESPE. Operare su aree dismesse o strategiche ci consente di generare valore tangibile, favorendo uno sviluppo industriale pienamente integrato con la rigenerazione territoriale. Proseguiamo nel nostro percorso di crescita con una pipeline robusta e una visione chiara a sostegno della transizione energetica del Paese", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE.Alla data odierna, ilcomplessivo del Gruppo ESPE ammonta a circa, di cui circa il 97% riconducibile a settore. L’attuale portafoglio ordini si esplica entro il primo semestre del 2026.