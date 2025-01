SIGEP World 2025: al via la Fiera di Eccellenza del Foodservice a Rimini

(Teleborsa) - Domani, presso la, si inaugura la- The World Expo for Foodservice Excellence, evento internazionale di riferimento per iLa cerimonia inaugurale, prevista per, vedrà la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del Presidente di IEG Maurizio Ermeti, del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell’Assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna Roberta Frisoni e del Presidente di FIPE Lino Stoppani.ConSIGEP World rappresenta un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore. L’edizione 2025 consolida il suo carattere internazionale concome country partner, rafforzando il ruolo strategico dell’evento per l’hospitality e l’out-of-home.Tra le novità di quest’anno, SIGEP Vision diventa unper le nuove tendenze del foodservice grazie a collaborazioni con prestigiose società di ricerca. Il Sustainability District promuove pratiche sostenibili nelle filiere di caffè e cacao, mentre il progetto Taste of Tomorrow celebra l’innovazione nel gelato, definendo le nuove frontiere della gelateria.Un momento clou sarà ilche premierà le start-up più innovative nelle, riconoscendo il contributo di aziende che guidano il cambiamento con soluzioni creative e sostenibili.SIGEP World 2025e grazie ai suoi programmi esclusivi (Top Buyer Program e Premium Program europeo) attirerà più di 3.000 buyer da 79 Paesi, tra cui Stati Uniti, India, Brasile, Turchia, Spagna, Germania e Francia.Il settore del gelato artigianale ha registrato nel 2024 una crescita a livello europeo, raggiungendo un valore di mercato diAnche la pasticceria segna un incremento, trainata dai lievitati come il panettone (+7-10%). La pizza e il pane si confermano protagonisti della tavola italiana, con una crescente domanda di prodotti salutari. Il caffè italiano brilla sui mercati internazionali, con un export di 2,3 miliardi di euro e un successo particolare per le macchine da caffè, che rappresentano il 75% del fatturato del settore.