World Pizza Day, Indagine CNA: sette turisti stranieri su dieci vengono in Italia anche per la pizza

(Teleborsa) -inseriscono latra le loro icone gastronomiche italiane. E di conseguenza la pizza è anche tra i motivi che li, considerato il ruolo sempre più significativo che il mangiare&bere ha assunto in ogni tipologia di viaggio. A rilevarlo una indagine condotta dallaL’accoppiataormai non è più un fenomeno di nicchia e neanche un modo per risparmiare a tavola ma un’autentica esperienza turistica, come dimostra il proliferare di corsi brevi anche per amatori che sempre più si affiancano ai corsi professionali ai quali si iscrivono aspiranti pizzaioli di tutto il mondo. Non solo. Il successo della pizza permette il recupero, il rilancio e l’uso di molti prodotti alimentari di qualità, eccellenze del Made in Italy.L’individuazione del ruolo di magnete della pizza rappresenta inoltre ilprincipe perché la vera pizza si fa – come scriveva il– con maestria e abilità nella semplicità. E con le mani, come ha riconosciuto l’Unesco al culmine di una battaglia sostenuta concretamente anche dalla nostra Confederazione, di quei maestri pizzaioli che si tramandano quest’arte, Patrimonio immateriale dell’umanità.