CNA Agroalimentare: i dazi mettono a rischio il fatturato del comparto artigiano

(Teleborsa) - L’introduzione deisarebbe un, in particolare per i prodotti artigianali, già caratterizzati da costi di produzione più elevati e da una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai prodotti industriali. È quanto lamentasottolineando la politica protezionista penalizza fortemente il veroche si fonda sulla qualità e sulla tradizione delle lavorazioni artigianali, mettendo a rischio il fatturato di molte piccole e medie imprese del settore.. Gli Stati Uniti sono tra i principali importatori di prodotti alimentari italiani, con un valore che supera i 5 miliardi di euro l’anno.Tra i prodotti maggiormente colpiti dalle nuove tariffe figurano:: la pasta italiana ha una solida base di consumatori negli USA, ma il rincaro dei prezzi potrebbe spingerli a scegliere alternative meno costose.: l’export di vini italiani negli USA è tra i più redditizi, con marchi di prestigio che potrebbero subiranno un drammatico calo delle vendite a causa della concorrenza di produttori locali o di paesi con dazi inferiori.: prodotti simbolo dell’eccellenza italiana come il Parmigiano Reggiano, il Pecorino e il Prosciutto di Parma rischiano un forte rallentamento delle esportazioni.: il mercato statunitense assorbe una fetta consistente della produzione domestica, ma l’aumento dei costi rischia di favorire produttori di altri paesi extra UE e prodotti alternativi come gli oli di semi che nulla hanno a che vedere con la qualità dell’extravergine italiano."Di fronte a questa sfida – afferma la- è fondamentale diversificare i mercati di sbocco, rafforzando la presenza nei paesi europei e potenziando la domanda interna. Dopo la crisi finanziaria del 2008-2012, le difficoltà generate dalla pandemia, il conflitto russo-ucraino e il perdurare di condizioni critiche per il comparto agroalimentare con l’agricoltura ai minimi storici,per mitigare gli effetti dei dazi americani. Inoltre, l’educazione dei consumatori a riconoscere il valore dei prodotti artigianali italiani resta una leva importante per mantenere alta la domanda, anche a fronte di costi più elevati".