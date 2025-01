Anief, Docenti sempre più in difficoltà: lavoro a casa, stipendi fermi, diritti da difendere

(Teleborsa) - Lavorare come docente è sempre più difficile, poiché significa affrontare una realtà complessa, ricca di sfide quotidiane e un impegno che va oltre le ore di lezione. A sentire maggiormente il malessere sono proprio gli insegnanti, molti dei quali si sono espressi su, dove si confrontano apertamente e ricordano le difficoltà del loro lavoro. Secondo quanto riportato dalla, "la passione per l’insegnamento si scontra con le difficoltà di un sistema che non riesce a stare al passo con i tempi".Tra le principali problematiche ci sono le, inadeguati a soddisfare le necessità di una didattica moderna. La gestione delle classi, sempre più difficili e talvolta pericolose, è un altro ostacolo. A questo si aggiungono le "riunioni pomeridiane, spesso inutili", che riducono il tempo per preparare le lezioni e dedicarsi alla vita privata. Uno dei fattori che causa maggiore malessere è lo stipendio, visto come "basso e non adeguato" rispetto al percorso di studi e ai concorsi necessari, soprattutto se confrontato con il costo della vita, specialmente nelle regioni del Nord Italia.Inoltre, c'è il mito che l'attività del docente si limiti solo alle ore in classe, mentre in realtà dietro ogni lezione c’è un lavoro di programmazione, ricerca di materiali didattici, creazione e correzione di compiti, spesso eseguita "finché la memoria del compito è ancora calda". A questo si aggiungono l’aggiornamento continuo e la crescente burocrazia, che spingono molti insegnanti a lavorare fino a tarda sera. Le ferie, spesso considerate un privilegio, in realtà sono "comandate", riducendo la libertà di scegliere i periodi di riposo. Un altro punto critico riguarda l'interazione con gli studenti, spesso definiti "maleducati" e "disinteressati", il che rende il lavoro dell'insegnante ancora più demotivante. Come spiegato da un docente: "se davanti hai persone che non si interessano, ogni tentativo crea solo frustrazione e disincanto". Inoltre, non viene accettata l’impossibilità di fare carriera e il progressivo svilimento del ruolo sociale dell'insegnante."Il malessere degli insegnanti – commenta– nasce dal disinteresse e dall’indifferenza mostrata dai governi che si sono succeduti negli ultimi decenni: aumentare in modo esponenziale gli impegni di lavoro, ampliando la burocrazia a dismisura, avrebbe già disorientato la categoria. Ma a renderla sempre più demotivata e insofferente è stata l’operazione di progressiva riduzione delle risorse per il comparto e per il compenso annuale degli insegnanti, che non va oltre i 30 mila euro medi e in pochi anni si è ridotto di 6 mila euro rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici. Se poi si fa un confronto con i colleghi dei Paesi esteri, che guadagno almeno il 30 per cento in più, non fa altro che aumentare la frustrazione"."Noi, come sindacato, non possiamo fare altro che continuare a ricordare tutto questo, a ribadire che i diritti dei lavoratori della scuola, a iniziare dai precari e dagli Ata, non sono delle possibilità da applicare nei contratti, ma dei punti fermi da trasformare in norme. Certo, ce la stiamo mettendo tutta per cambiare le cose:frutto di oltre 6mila cause vinte in tribunale: abbiamo raggiunto la rappresentatività da pochi anni e già abbiamo raccolto diversi risultati, adesso speriamo di ottenere ancora più sostegno con le prossime elezioni Rsu di metà marzo per avere sempre maggiore forza ai tavoli di contrattazione con Ministero e Aran", conclude Pacifico.