Rosetti Marino, contratto da 50 milioni di euro per adeguamento centrale gas di San Potito

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha stipulato ilcon la committente Società Padana Energia, facente capo al suo socio unico, per l'adeguamento della centrale di trattamento gas di San Potito del campo "Longanesi", ubicata tra i comuni di Bagnacavallo e Lugo. Il contratto ha un valore iniziale di(da ripartire principalmente tra le annualità 2025 e 2026).prevedono l'esecuzione e la fornitura di opere civili, meccaniche ed impiantistiche afferenti la centrale già esistente, richiesti per aumentare sia la qualità che la potenzialità del trattamento del gas naturale prodotto dal giacimento "Longanesi", prima di essere immesso nella rete di trasporto diLa durata prevista del contratto è didalla consegna delle aree a Rosetti Marino, prevista entro le prossime settimane da parte di Società Padana Energia, nella sua qualità di operatore della Joint Venture Società Padana Energia/Italia titolare della concessione di coltivazione."Siamo molto soddisfatti e particolarmente orgogliosi per l'assegnazione di unalla nostra società - ha detto l'- al termine dei lavori, infatti, grazie a questo impianto la produzione giornaliera di gas naturale emiliano-romagnolo, a kilometro zero per le abitazioni e i luoghi di lavoro dei residenti, si sarà incrementata per una capacità produttiva dell'ordine di 1 milione di metri cubi".