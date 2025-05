Snam, Venier: partecipazione in EMG è marginale, CdA esaminerà possibile cessione

Snam

(Teleborsa) - "La partecipazione che abbiamo in, che è del 25%, è stata acquistata nel 2021, in unda quello che purtroppo stiamo vivendo e a cui stiamo assistendo negli ultimi sei mesi". Lo ha affermato, amministratore delegato uscente di, rispondendo alle domande dei Giovani palestinesi all'assemblea degli azionisti in corso a San Donato Milanese."Va ricordato che all'interno di questa società ci sono diversi soggetti, non solo Snam, come soggetti importanti israeliani e compagnie internazionali come- ha spiegato - Questo nasceva e svolge un ruolo, non a caso è stato denominato "Gasdotto della pace", anche se adesso può far sorridere, comee soprattutto con riguardo all'Egitto"."Il gas che sta portando non è di Snam, chedi questo gas - ha detto Venier - È soltanto azionista di una società che collega e rende possibile anche una stabilità all'interno dell'Egitto che, come sapete, oggi dipende in termini di importazione di energia da paesi esteri e questa è la sua principale fonte di fornitura che serve a mantenere una certa stabilità nel paese"."Certamente guardiamo col grande attenzione a ciò che sta accadendo e certamente siamo sensibili - ha detto l'AD - Ci auguriamo che una pace possa trovare una soluzione in tempi molto rapidi. La nostra è una partecipazione che oggi si limita a governare solo un pezzo, un pezzettino di tubo. Ovviamente, dovesse deteriorarsi ulteriormente la situazione, credo che il. Ammesso che poi ci sia un compratore".Il contributo della partecipazione per Snam è comunque molto contenuto: "Nel 2024 per questioni eccezionali è stato 10 milioni di euro. Già quest'anno sarà 7 milioni di euro, su 1 miliardo e 300 milioni, quindi è. Però, ripeto, il tema sarà attenzionato anche dal prossimo consiglio di amministrazione".