TikTok blocca l'accesso all'app negli Usa in attesa dell'insediamento di Trump

(Teleborsa) -ha interrotto l'accesso ai suoi utenti negli. "Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok", si legge in un messaggio che appare agli utenti che tentavano di utilizzare l'app. "Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati – prosegue il messaggio - che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati!"."In accordo con i nostri provider, TikTok sta provvedendo a ripristinare il servizio. Ringraziamo il Presidente Trump per aver fornito ai nostri provider di servizi la chiarezza necessaria e la garanzia che non saranno soggetti ad alcuna sanzione rendendo TikTok disponibile a oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare. È una presa di posizione forte a favore del Primo Emendamento e un chiaro rifiuto di ogni forma di censura arbitraria. Lavoreremo con il Presidente Trump a favore di una soluzione a lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti", si legge in unadiffusa da TikTok.Il presidente elettoha già promesso unadi 90 giorni una volta che si insedierà alla Casa Bianca. Insediamento che avverrà nella giornata di oggi (alle 18, ora italiana). "Penso che sarebbe, certamente, un'opzione che prenderemo in considerazione. L'estensione di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente verrà fatta, perché è appropriata", ha dichiarato Trump dopo un colloquio telefonico con il presidente cinese. Un annuncio a tal riguardo potrebbe quindi avvenire già oggi.Venerdì ladegli Stati Uniti ha confermato infatti una legge che vieta la popolare piattaforma di condivisione video in nome della sicurezza nazionale, a meno che i suoi proprietari cinesi non raggiungano un accordo per venderla a investitori non legati al governo cinese entro la giornata di ieri. La legge prevede che Apple e Google rimuovano TikTok dai loro app store, bloccando i nuovi, quindi non il suo utilizzo per chi l'ha già installata. Anche, che ospita i server di TikTok, sarebbe legalmente obbligata a far rispettare il divieto.La legge prevede anche una proroga di 90 giorni se la Casa Bianca può mostrare progressi verso unpraticabile. Il proprietario di TikTok, l'azienda cinese ByteDance, ha però categoricamente rifiutato qualsiasi vendita. L'amministrazione del presidente uscente Joe Biden ha fatto sapere che lascerà la questione al nuovo presidente.Nel frattempo sono arrivate diverseper l'acquisizione di TikTok. Una di queste è stata presentata sabato dalla start-up, che tra i suoi investitori ha anche il fondatore di Amazon,, che ha offerto una fusione con la sussidiaria statunitense di TikTok. La proposta non include un prezzo per la transazione, che sarebbe stato di almeno 50 miliardi di dollari. Anche, ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, ha presentato un'offerta per acquistare l'attività statunitense di TikTok.