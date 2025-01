UE, voli commerciali in aumento nel 2024 ma ancora sotto pre-pandemia

(Teleborsa) - Nel, sono stati registrati 6,7 milioni dinell', il 5,8% in più rispetto al 2023 (6,3 milioni), secondo quanto emerge dai dati di Eurostat. Nonostante questo aumento, il numero di voli è rimasto al di sotto dei livelli pre-pandemia nel 2019 (7,0 milioni).(voli charter e altri voli speciali) hanno costituito l'8,7% di tutti i voli nel 2024. I mesi estivi, giugno, luglio e agosto, hanno registrato il numero più elevato di voli non di linea (rispettivamente 10,3%, 10,7% e 10,1%).Il conteggio più elevato di voli commerciali nel 2024 è stato registrato nell'aeroporto dinei Paesi Bassi, 484.000. È stato seguito da(463.000) in Francia e(437.000) in Germania. Nella top 10 c'è solo un aeroporto italiano, ovvero Roma-Fiumicino, che si piazza al settimo posto.Tra i 10 aeroporti con il maggior numero di voli commerciali, le quote più elevate di voli non di linea sono state registrate ad(5,5%) in Grecia,(4,6%) in Austria e(4,5%) in Spagna.