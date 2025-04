Clima, marzo 2025 il secondo più caldo della storia a livello globale

(Teleborsa) - Anche il mese diè stato fra i più caldi della storia, per l'esattezza. Lo ha rilevato il sistema Copernicus, indicando che lasulla superficie terrestre è stata diSi tratta dirispetto alladi riferimento 1991-2020, e(1850-1900) di marzo. Il marzo di quest'anno è stato didi quello, e solo marginalmente più caldo (di 0,02 gradi) del terzo più caldo, nel 2016.Il mese appena trascorso è stato ilsul livello pre-industriale. Il periodo di 12 mesi da aprile 2024 a marzo 2025 è stato di 0,71 gradi sopra la media 1991-2020 e di 1,59 gradi sopra il livello pre-industriale 1850-1900.A marzo, ilha raggiunto la suadi dati satellitari, il 6% al di sotto della media ed il quarto mese consecutivo in cui l'estensione del ghiaccio marino ha stabilito un record minimo per il periodo dell'anno.