3M torna a crescita organica dei ricavi nell'intero anno

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha chiuso ildel 2024 conpari a 6 miliardi di dollari, in aumento dello 0,1% anno su anno; vendite rettificate di 5,8 miliardi di dollari con una crescita organica in aumento del 2,1% anno su anno. L'EPS da operazioni in corso è stato pari a 1,33 dollari, in aumento del 17% anno su anno;di 1,68 dollari, in calo del 2% anno su anno, ma al di sopra delle aspettative medie degli analisti pari a 1,66 dollari (secondo i dati raccolti da LSEG)."Il nostro quarto trimestre ha coronato un anno di risultati solidi, con un- ha affermato il- Vorrei ringraziare il team 3M per la loro solida esecuzione operativa che ci ha aiutato a ottenere una crescita degli utili a due cifre e un solido free cash flow, restituendo al contempo 3,8 miliardi di dollari agli azionisti. Stiamo portando avanti questo slancio e siamo fiduciosi nella nostra capacità di fornire le nostre linee guida per il 2025".Le venditesono state di 24,6 miliardi di dollari, in calo dello 0,1% anno su anno; vendite rettificate di 23,6 miliardi di dollari con crescita organica dell'1,2% anno su anno. L'EPS annuale da operazioni in corso è stato di 7,26 dollari; EPS rettificato da operazioni in corso di 7,30 dollari, in aumento del 21% anno su anno. Il flusso di cassa operativo annuale è stato di 1,8 miliardi di dollari, con free cash flow rettificato di 4,9 miliardi.3M prevede per l': crescita delle vendite totali rettificate nell'intervallo tra lo 0,5 e l'1,5 percento, riflettendo una crescita delle vendite organiche rettificate dal 2 al 3 percento; EPS rettificato nell'intervallo tra 7,60 e 7,90 dollari; flusso di cassa operativo rettificato da 5,2 a 5,3 miliardi di dollari, contribuendo a circa il 100 percento di conversione del free cash flow rettificato.