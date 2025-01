Ardian raccoglie record di 3,2 miliardi di euro per sesto fondo Expansion. Italia paese core

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha, Ardian Expansion Fund VI (AEF VI). Dei 200 sottoscrittori del fondo (LPs), circa 80 erano già presenti nel fondo AEF V e hanno contribuito alla raccolta di quasi la metà del capitale, con un aumento in media del 13% dei loro apporti. Allo stesso tempo, AEF VI ha accolto circa 120 nuovi investitori, tra cui oltre 50 clienti che investono nei fondi Ardian per la prima volta. Dall'- che si conferma paese chiave per gli investimenti di Ardian - hannoArdian ha registrato un incremento degli investimenti da parte di, con questi ultimi che hanno rappresentato il 25% dei sottoscrittori dell’attuale fondo, rispetto al 16% della generazione precedente. Tra gli investitori privati vi sono 33 amministratori delegati e membri del senior management di aziende che hanno fatto parte del portafoglio di Ardian Expansion.In linea con la strategia di Ardian Expansion, AEF VI mira a supportare aziende leader di settore con alto potenziale di crescita attraverso, concentrandosi su imprese private di medie dimensioni guidate da imprenditori visionari. Il fondo ha già investito il 33% del capitale completando otto operazioni in società leader nei rispettivi mercati.Ardian ha anche continuato a rafforzare il proprioExpansion, con 36 professionisti tra Parigi, Francoforte e Milano, di cui 13 Managing Director che lavorano insieme da oltre 15 anni.