ING, utile 1° trimestre scende a 1,46 miliardi di euro. Buyback da 2 miliardi

(Teleborsa) - Il colosso bancario olandeseha chiuso ilcon undi 5.637 milioni di euro, in aumento del 4,3% su base trimestrale e dell'1,0% rispetto al primo trimestre del 2024. I ricavi sono stati sostenuti dalla crescita record dei saldi dei clienti e da maggiori ricavi da commissioni.Il margine di interesse netto commerciale () è stato pari a 3.794 milioni di euro, in calo del 2,6% su base annua, poiché l'impatto positivo della crescita dei volumi è stato più che compensato dalla normalizzazione del margine passivo. Il reddito netto daè aumentato del 9,6% su base annua e del 9,3% su base sequenziale, raggiungendo i 1.094 milioni di euro. Ciò è stato trainato da un forte aumento dei ricavi da commissioni per il Retail Banking, in crescita del 18% su base annua e del 12% su base sequenziale.Ildel primo trimestre 2025 è stato di 1.455 milioni di euro, rispetto ai 1.578 milioni di euro del primo trimestre 2024 e ai 1.154 milioni di euro del trimestre precedente, ed è risultato migliore rispetto agli 1,40 miliardi di euro che gli analisti si aspettavano (in base al consenso aziendale)."Sebbene le circostanze geopolitiche e macroeconomiche rimangano incerte, crediamo che l'Europa abbia l'opportunità di promuovere collettivamente la competitività e la resilienza attraverso la semplificazione delle normative e gli investimenti in infrastrutture, tecnologia e difesa - ha dichiarato il- Come una delle banche europee più grandi e geograficamente diversificate, siamonel sostenere questa crescita, affrontando al contempo la volatilità"."Nel Retail Banking, la nostra, principalmente grazie a Germania, Paesi Bassi, Spagna e Polonia - ha aggiunto - Abbiamo attratto 17 miliardi di euro di depositi retail core, principalmente in Germania. Abbiamo inoltre aumentato i prestiti core di 9 miliardi di euro, di cui 6 miliardi di euro in mutui residenziali, in particolare nei Paesi Bassi e in Germania, e quasi 2 miliardi di euro nel Business Banking. In tutti i nostri mercati, abbiamo registrato 125.000 richieste di mutuo in questo trimestre, con un aumento del 20% su base annua. I ricavi da commissioni retail sono aumentati del 18% su base annua, trainati principalmente dalla crescita del numero di clienti di prodotti di investimento, dall'aumento del patrimonio gestito e dall'incremento dell'attività di trading dei clienti".Le circostanze macroeconomiche e geopolitiche rimangono incerte e, tenuto conto di ciò, ING prevede un coefficienteentro la fine del 2025 compreso tra il 12,8 e il 13,0%, mentre l'obiettivo di CET1 rimane invariato a circa il 12,5%. A parte questo, conferma le previsioni per il 2025, confidando nella propria capacità di generare valore. La banca ha annunciato l'avvio di un programma di, in base al quale intende riacquistare azioni ordinarie di ING Group per un importo totale massimo di 2 miliardi di euro.