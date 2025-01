Edison Next-Acciaierie Venete, accordo per impianto fotovoltaico

(Teleborsa) -, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, avvia con, leader nella produzione di engineering steel con capacità produttiva di circa 2 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, un percorso per aumentare la sostenibilità dei suoi siti firmando unche prevede lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 6,7 Megawatt di picco (MWp).L'impianto sarà realizzato su un'area del mantovano di estensione pari a circa 90.000 metri quadrati totali messa a disposizione da Edison Next, società che si occuperà della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, sostenendone anche l'investimento.L'impianto, che sarà in esercizio entro la fine del 2027,che saranno destinati a soddisfare parte dei fabbisogni energetici degli stabilimenti di Acciaierie Venete situati nel nord est del Paese.Anche grazie a questo nuovo impianto fotovoltaico Acciaierie Venete ha la possibilità di accedere al, che permette alle imprese energivore di godere per tre anni di un prezzo dell'energia elettrica calmierato rispetto al mercato, a fronte dell'obbligo di restituire tale energia in 20 anni e di realizzare nuova capacità di produzione da fonti rinnovabili pari almeno al doppio di quella anticipata.Con questo contratto Edison Next e Acciaierie Venete compiono il primo passo di un percorso che potrà prevedere la realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici fino a raggiungere una, contribuendo così all'obiettivo di Acciaierie Venete di ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2 entro il 2030.