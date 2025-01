General Motors corre a Wall Street, assist da Deutsche Bank

General Motors

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5%, grazie alla promozione di Deutsche Bank. Gli esperti dell'ufficio studi hanno alzato il giudizio sul titolo del gruppo automobilistico a "buy" da "hold".A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 52,02 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 54,29. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 50,52.