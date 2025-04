Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-2,48%), che ha toccato 38.170 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 5.158 punti, in forte calo del 2,36%.Pesante il(-2,46%); sulla stessa linea, depresso l'(-2,38%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,86%),(-2,72%) e(-2,52%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,45%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,50%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,16%.Al top tra i, si posizionano(+2,26%),(+1,67%),(+1,63%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,81%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,75%.Scende, con un ribasso del 5,37%.Crolla, con una flessione del 5,20%.