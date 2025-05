Wall Street in cauto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con gli indici che provano ad allungare i guadagni messi a segno da inizio settimana, innescati dallae da unache lascia la porta aperta allaa un taglio dei tassi nei prossimi mesi.Sul fronte macro, sono attesi aggiornamenti sulle, in USA.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 42.243 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.906 punti. Poco sopra la parità il(+0,6%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,56%).