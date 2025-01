Generali, accordo con Natixis per joint venture leader nell'asset management in Europa

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -e il gruppo francesehanno annunciato la firma di unper la creazione di unatra le rispettive società di asset management,. A ciascun gruppo andrà il 50% della società nata dalla combinazione, con equilibrati diritti di governance e controllo. Nella nota con cui hanno annunciato l'accordo le aziende sottolienano che la jv porterà alla creazione di "uno dei maggiori campioni globali con, al nono posto a livello mondiale per asset under management e leader nell'asset management in Europa con 4,1 miliardi di ricavi"."La creazione di una Joint Venture con BPCE rappresenterebbe un'opportunità unica per dare vita all'asset manager leader in Europa e tra i primi dieci a livello globale. Una società con forti radici in Italia, Francia e Stati Uniti, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti, guidata da Woody Bradford, Philippe Setbon, Nicolas Namias e me", ha commentato, Ceo di Assicurazioni Generali. "Questa partnership con BPCE, con cui condividiamo una cultura e un approccio operativo analoghi, garantisce le condizioni ideali per un'integrazione agevole e di successo delle nostre attività combinate", ha aggiunto."La Joint Venture - ha spiegato il Ceo - rappresenta una tappa fondamentale da quando, sette anni fa, abbiamo lanciato il business dell'asset management di Generali e conferma gli importanti risultati raggiunti nel corso degli ultimi cicli strategici. Sono immensamente orgoglioso del grande lavoro svolto dai nostri dipendenti e dalle società affiliate in questi anni". Per Donnet, "come assicuratore e asset manager integrato di primo piano a livello globale, guidato da una chiara visione a lungo termine come Partner di Vita dei nostri clienti, Generali è impegnata a proseguire con successo ladel nostro Gruppo"."Il nostro paese d'origine, l'Italia, e tutti gli altri mercati in cui serviamo i nostri clienti, trarrebbero vantaggio da una piattaforma di asset management ancora più solida e con rafforzatedi, in grado di apportare reali benefici all'economia", ha sottolineato Donnet."Negli ultimi 20 anni, BPCE ha costruito un’eccezionale piattaforma di asset management basata su un modello multi-affiliate, che ha dimostrato la sua capacità di creare valore per tutti i nostri, in particolare i nostri clienti ed azionisti,. Siamo orgogliosi di aver sviluppato una gamma così distintiva di talenti, con un equilibrio di business unico tra Europa e Stati Uniti", ha dichiarato Nicolas Namias, CEO di BPCE. "Oggi siamo entusiasti di compiere un nuovo passo verso la creazione del maggior asset manager in Europa e tra i più rilevanti player globali, insieme a Generali, un’importante istituzione finanziaria che condivide i nostri valori", ha aggiunto."Insieme a Philippe Donnet, Woody Bradford, Philippe Setbon e ai team di Generali e Natixis IM, faremmo leva sui nostri punti di forza in Francia, Italia e Stati Uniti per una vantaggio dei clienti, contribuendo a trasformare l’industria dell’asset management. Con il nostro pianoannunciato lo scorso giugno, abbiamo dichiarato la nostra ambizione di crescere in Francia, Europa e in altri mercati – ha sottolineato Namias –. È un motivo di grande soddisfazione intraprendere oggi un progetto pienamente in linea con questi obiettivi. A partire dal nostro recente annuncio circa la creazione del leader europeo nell’equipment leasing e di uno dei maggiori provider europei nell’elaborazione di pagamenti, questa nuova ambizione nell’asset management conferma che stiamo pienamente perseguendo il percorso di trasformazione e accelerazione di BPCE".