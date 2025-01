Generali, Moody's: accordo con Natixis positivo ma comporta anche rischi

Generali

(Teleborsa) - "L'accordo concluso con BPCE aumenterà immediatamente gli utili dinel risparmio gestito di oltre il 10% e accelererà la crescita di questa linea di business, il che è. Il risparmio gestito serve come una importante fonte di diversificazione per un assicuratore, poiché è in gran parte non-correlata con le attività assicurative tradizionali e richiede poco capitale". Lo afferma, Senior Vice President di Moody's Ratings, sull' accordo Generali-Natixis "Tuttavia, questa attività, in particolare rischi operativi - aggiunge Serra - Questo è stato dimostrato dalla sostanziale multa cheha dovuto pagare nel 2022 per risolvere le controversie legali che coinvolgevano la sua filiale negli Stati Uniti".