Orsted, svalutazioni da 1,6 miliardi di euro per aumento tassi in USA e problemi nei progetti

Orsted

(Teleborsa) -, colosso danese delle energie rinnovabili, ha annunciato(circa 1,62 miliardi di euro) neldel 2024 per gli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il valore delle locazioni dei fondali marini e l'esecuzione di Sunrise Wind.In particolare, loha portato a un aumento di 75 punti base del costo medio ponderato del capitale. Questo aumento ha avuto un impatto negativo sul valore d'uso del portafoglio statunitense, principalmente sui progetti eolici offshore, portando a una svalutazione di 4,3 miliardi di DKK nel quarto trimestre. Le indicazioni di valutazione basate sul mercato per i contratti di locazione di fondali marini situati al largo delle coste del New Jersey, del Maryland e del Delaware, che riflettono le incertezze prevalenti del mercato tra gli altri fattori, portano a una svalutazione di 3,5 miliardi di DKK."Le svalutazioni annunciate, e in particolare le continue sfide di costruzione, sono- ha detto il- Tuttavia, siamo incoraggiati dalle performance delle nostre operazioni e stiamo confermando la nostra guidance EBITDA per l'intero anno, supportata dalla crescente produzione di energia dalla nostra crescente flotta globale di asset di energia rinnovabile".a lungo termine con il suo potenziale per le energie rinnovabili per soddisfare la crescente domanda di elettricità e creare migliaia di posti di lavoro industriali negli Stati Uniti - ha aggiunto - Continuiamo a navigare tra le complessità e le incertezze che affrontiamo in un settore offshore nascente nel nuovo mercato statunitense. I nostri sforzi dedicati per rafforzare l'esecuzione e navigare tra le sfide della supply chain continueranno".Orsted si aspetta un utile operativo () - escludendo i nuovi accordi di partnership e le spese di cancellazione - di 24,8 miliardi di DKK nel 2024, in linea con le ultime indicazioni. I guadagni operativi da Offshore e Onshore sono stati i principali contributori e hanno prodotto risultati in linea con le nostre aspettative.