Presentazione del progetto "Cinema è Industria"

(Teleborsa) - Si terrà apresso la, la conferenza stampa di presentazione del progetto industriale "", promosso dae la sua partecipata., insieme alla nascente casa di produzione internazionaleL'iniziativa, patrocinata da Sicindustria, Assoholding, AVIS Nazionale e AVIS Regionale Sicilia, ha come obiettivo la creazione di un polo cinematografico di respiro internazionale in Sicilia, con l’isola come location principale per le riprese dei prossimi film in produzione.Il piano industriale prevedee mira aattraverso produzioni di alto profilo destinate al mercato globale, con un investimento iniziale di 30 milioni di euro per il film "Vittoria" (titolo provvisorio), ispirato al libro Stidda, l’altra mafia di Giuseppe Bascietto. Il progetto si distingue per l’impatto economico e sociale, favorendo nuove opportunità e consolidando il ruolo della Sicilia come cuore della creatività e innovazione nel cinema mondiale.La conferenza stampa vedrà la partecipazione di numerosi esperti e autorità locali, tra cui il Presidente di Sicindustria, il Sindaco di Ragusa, e l'Amministratore Delegato di 33HOLDING,con la moderazione della giornalista