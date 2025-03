Eventi e scadenze del 12 marzo 2025

Lunedì 10/03/2025

Martedì 11/03/2025

Mercoledì 12/03/2025

(Teleborsa) -- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Auditorium della Tecnica, Roma - Evento di In Fieri, organizzato da Mirumir che promuove il dibattito sullo stato e sulle prospettive dell'energia geotermica, stimolando il confronto fra istituzioni, ricerca, industria, professionisti e territori. Interverranno, tra gli altri, Paolo Angelini (Amministratore Unico In Fieri) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin- Palais des Festivals, Cannes - Fiera internazionale di riferimento per i settori real estate, edilizia e immobiliare, che riunisce investitori, sviluppatori, urbanisti, architetti e altri professionisti del real estate per discutere le ultime tendenze di mercato, presentare progetti innovativi e favorire opportunità di business globali- Veronafiere - 4ª edizione della grande fiera punto di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario- Auditorium Parco della Musica, Roma - 12ª edizione del grande appuntamento annuale dei consulenti finanziari, ideato da ANASF. Interverranno, tra gli altri, il presidente Luigi Conte e il sottosegretario Ministero economia e finanze, Federico Freni. Parteciperanno esponenti del mondo politico, istituzionale finanziario e accademico- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Milano, Auditorium Bezzi Banco BPM - 3 edizione dell'evento organizzato da ABI e ABIEventi per consolidare e valorizzare gli interventi svolti dal settore bancario e da altre realtà imprenditoriali a favore delle politiche di Diversità (D) e Inclusione (I) nella finanza09:30 -- Francoforte - Conferenza organizzata da Institute for Monetary and Financial Stability alla Goethe University. Partecipano, tra gli altri, Christine Lagarde (presidente BCE) e Philip Lane (membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Dick Schoof, a Palazzo Chigi- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2024 e della proposta di destinazione degli utili- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2024- Appuntamento: Conference Call con analisti e investitori per presentare i risultati del Gruppo al 31 dicembre 2024 - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2024- CDA: Analisi del progetto di bilancio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale esercizio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo