Centerbridge fa causa a Oaktree per non acquistare Banca Progetto

(Teleborsa) -sta, firmato poco prima che la banca precipitasse in una crisi che ha portato la Banca d'Italia a metterla in amministrazione straordinaria. Lo scrive Bloomberg, secondo cui Red UK Holdco Ltd., un'entità affiliata a Centerbridge, ha chiesto a un giudice di Londra di dichiarare di avere il diritto di rescindere l'accordo per acquistare Banca Progetto "".Nella documentazione, Centerbridge ha affermato che le condizioni per l'accordo non erano state soddisfatte perché la bancaprima della firma di settembre. Poco più di un mese dopo la conclusione dell'accordo, un tribunale di Milano ha sottoposto Banca Progetto ad amministrazione giudiziaria su richiesta della DDA di Milano, perché la banca avrebbe fornito prestiti garantiti da garanzie statali a società gestite indirettamente da persone legate alla 'ndrangheta.Lo scorso mese Banca d'Italia ha adottato una misura di intervento precoce nei confronti di Banca Progetto con l'obiettivo di assicurare un adeguato presidio dell'operatività della banca e di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione. Pertanto, è stato disposto locon funzioni di amministrazione e controllo di Banca Progetto, che dal 21 marzo 2025 è in amministrazione straordinaria.