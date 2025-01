UniCredit, Orcel: abbiamo abbandonato M&A in passato, deve essere a giuste condizioni

MPS

(Teleborsa) - ", come quelle suo anche, per leak alla stampa. Per noi e per me c'è questa storia infinita sul fatto che l'M&A deve aggiungere valore, deve essere fatto alle giuste condizioni e al giusto momento". Lo ha detto, CEO di, in un'intervista a Bloomberg a margine del World Economic Forum a Davos."Se comparo le prospettive di UniCredit dei prossimi anni con la banca media in Europa,", ha aggiunto.A una domanda se UniCredit può aumentare l'offerta per Banco BPM, ha replicato: "La nostra offerta presenta un premio del 15-20% rispetto al prezzo indisturbato, che è stato mosso sia dall'offerta di Banco BPM per Anima a cui il mercato ha reagito positivamente sia dalle numerose speculazioni sull'M&A con MPS.. Ora vedremo i numeri che usciranno e cosa succederà, ma è prematuro dire se aumenteremo l'offerta".Quando gli sono state fatte notare le reazioni del governo italiano alla potenziale operazioni, Orcel ha detto che "ogni volta che tocchi una banca, ognuno ha un'opinione. Ènel mercato".A proposito di Commerzbank, ha sottolineato che "le due banche sono complementari e c'è tanto valore da estrarre, non solo per gli azionisti, ma anche per i clienti e i dipendenti delle banche". Orcel ha affermato di, dopo comunque aver ricordato che UniCredit è stato il miglior offerente per la quota di Commerzbank.Il numero uno di UniCredit non è preoccupato che il non riuscire a concludere un deal possa offuscare la sua legacy. "Uno dei più grandi problemi nell'M&A è che non comprare è visto come fallimento - ha detto - Ma. Se decidiamo di non fare un deal perché i termini non sono giusti mi va bene".A una domanda finale se fosse ottimista sul fatto che UniCredit finirà l'anno con una dimensione maggiore grazie all'M&A, ha detto di essere "ottimista" e di vedere una