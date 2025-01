Walgreens crolla dopo accuse governo su oppioidi

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Ribasso per, che tratta in perdita del 12,74% sui valori precedenti.Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato la catena di farmacie di aver contribuito alla crisi degli oppioidi dispensando milioni di prescrizioni illegali e prive di giustificazione medica in violazione del Controlled Substances Act e del False Claims Act.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,52 USD, mentre il primo supporto è stimato a 10,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,48.