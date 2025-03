Fennec Pharmaceuticals crolla dopo la trimestrale

Fennec Pharmaceuticals

Fennec Pharmaceuticals

Nasdaq 100

Fennec Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 10,76%.Il produttore di farmaci ha chiuso il quarto trimestre con una perdita di 0,06 dollari per azione contro l'utile di 0,17 dollari per azione prevista dagli analisti. Quanto alle vendite di prodotti sono state pari a 7,93 milioni di dollari inferiori ai 16,72 miliardi del consensus.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,77 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,91.