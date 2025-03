Wall Street recupera con Powell che rassicura su stato salute economia USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.759 punti. Poco sopra la parità il(+0,37%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,32%).E' necessario attendere maggiore chiarezza sulle politiche di Trump prima di decidere le prossime mosse in materia di tassi. Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, nel suo intervento allo U.S. Monetary Policy Forum, sottolineando che "i recenti indicatori puntano ad un possibile rallentamento della spesa dei consumatori rispetto alla rapida crescita della seconda metà del 2024. Inoltre le indicazioni recenti fra le famiglie e le aziende indicano una elevata incertezza sulle prospettive economiche". La Fed non ha bisogno di avere fretta, ha aggiunto, può attendere per avere un quadro più chiaro. La strada verso l'obiettivo di un'inflazione al 2% continuerà a essere accidentata, ha chiosato Powell. "Nonostante gli elevati livelli di incertezza, l'economia degli Stati Uniti continua a risultare in buone condizioni. Il mercato del lavoro è solido e l'inflazione si è mossa più vicina al nostro obiettivo di lungo termine del 2%", ha aggiunto il numero uno della banca centrale americana.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,99%),(+1,91%) e(+0,85%). Nel listino, i settori(-0,65%) e(-0,63%) sono tra i più venduti.Tra i(+4,02%),(+3,50%),(+3,36%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,74%.scende del 2,92%.Calo deciso per, che segna un -2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,10%.Tra i(+7,76%),(+7,58%),(+7,03%) e(+4,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,77%.In perdita, che scende del 5,66%.