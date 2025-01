AbitareIn, al 30 settembre 2024 ricavi per 11,1 milioni e utili per 11,6 milioni

(Teleborsa) - I ricavi di, società milanese che opera nello sviluppo residenziale ed quotata sul Mercato Euronext STAR Milan, al 30 settembre 2024 risultano pari a 11,1 milioni di euro. L'azienda ha spiegato che "sono dovuti principalmente ai ricavi provenienti dai contratti di service e di remunerazione di proprietà intellettuale sottoscritti con i veicoli operativi". L’utile risulta pari a 11,6 milioni di euro e deriva principalmente dai dividendi distribuiti dalle società controllate.Oltre ad approvare il, l'ha conferito al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dall’odierna assemblea e per un controvalore massimo pari a 20 milioni di euro.L’è stata conferita per l’, anche in più tranche, anche su(c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, nonché entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.L’assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato che lesia effettuata ad un prezzo per azione non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e comunque ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto