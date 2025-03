IMD, utile stabile a 2,2 milioni nel 2024

IMD

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2024 con undi Gruppo pari a, interamente di competenza del Gruppo dopo l’incremento della partecipazione in IMD Generators (dal 66,4% del 2023 al 100% del 2024), in linea rispetto al risultato netto di Gruppo di 2,2 milioni dell’esercizio 2023.delle vendite si attestano arispetto ai 38 milioni al 31 dicembre 2023.è cash positive per 7,8 milioni ed evidenzia un ulteriore miglioramento rispetto a un IFN cash positive di 4,9 milioni al 31 dicembre 2023.