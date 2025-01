GlobalData ecco chi sono i migliori consulenti finanziari e legali in materia di M&A nel settore oil & gas 2024

(Teleborsa) -ha annunciato gli ultimi aggiornamenti delle sue Financial and Legal Adviser League Tables, che classificano i consulenti in base al valore e al volume totale delledi cui si sono occupati nel settore oil & gas nel 2024. Di seguito le classifiche e i risultati, come riporta l'Agenzia di Stampasono i primi consulenti finanziari per le- Citi e Jefferies sono stati i principali consulenti finanziari in materia di fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore dell’oil & gas nel 2024, rispettivamente per valore e volume, secondo l’ultima classifica dei consulenti finanziari stilata da GlobalData, società leader nella fornitura di dati e analisi.L’analisi del Deals Database di GlobalData ha rivelato che Citi ha raggiunto la sua posizione di leader in termini di valore, fornendo consulenza per 60,8 miliardi di dollari di operazioni. Nel frattempo, Jefferies ha primeggiato in termini di volume, fornendo consulenza per un totale di 23 operazioni.commenta: “Jefferies ha registrato un miglioramento nel numero totale di operazioni da essa consigliate e anche la sua posizione in termini di volume è migliorata, passando dalla settima posizione nel 2023 alla prima nel 2024. Inoltre, alcune delle operazioni da essa consigliate sono state di grande entità, il che ha contribuito a farle conquistare la terza posizione anche in termini di valore. Nel 2024, Jefferies ha fornito consulenza per 11 operazioni da un miliardo di dollari*, tra cui una mega operazione valutata più di 10 miliardi di dollari.“Nel frattempo, Citi ha fornito consulenza su due mega-operazioni nel corso dell’anno, che le hanno permesso di assicurarsi la prima posizione per valore nel 2024. Oltre alla posizione di leader per valore, Citi ha anche mantenuto la sesta posizione per volume durante l’anno”.JP Morgan ha occupato la seconda posizione in termini di valore, fornendo consulenza su operazioni per 54 miliardi di dollari, seguita da Jefferies con 50,8 miliardi di dollari, Goldman Sachs con 44 miliardi di dollari ed Evercore con 42,8 miliardi di dollari.Evercore ha occupato invece la seconda posizione in termini di volume con 18 operazioni, seguita da Royal Bank of Canada con 18 operazioni, Piper Sandler con 14 operazioni e Barclays con 12 operazioni.Kirkland & Ellis è stato il principale consulente legale in materia di fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore dell’oil & gas nel 2024, sia per valore che per volume, secondo l’ultima classifica dei consulenti legali stilata da GlobalData, società leader nella raccolta di dati e analisi.L’analisi del Deals Database di GlobalData ha rivelato che Kirkland & Ellis ha raggiunto la posizione di leader grazie alla consulenza su 45 operazioni per un valore di 91,5 miliardi di dollari.Aurojyoti Bose, analista capo di GlobalData, commenta: “Kirkland & Ellis è stato il primo consulente per volume nel 2023 e ha mantenuto la sua posizione di leadership anche nel 2024. Sebbene il numero di operazioni consigliate sia rimasto per lo più allo stesso livello nel 2024 rispetto al 2023, c’è stato un salto significativo in termini di valore grazie al coinvolgimento in molte operazioni di grande portata.“Nel corso dell’anno, Kirkland & Ellis ha fornito consulenza per 21 operazioni da un miliardo di dollari, tra cui due mega-operazioni valutate più di 10 miliardi di dollari. Di conseguenza, anche la sua posizione in classifica per valore ha fatto un balzo dalla decima posizione del 2023 alla prima del 2024”.Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ha occupato la seconda posizione in termini di valore, fornendo consulenza su operazioni per 72,2 miliardi di dollari, seguito da Vinson & Elkins con 65,8 miliardi di dollari, Latham & Watkins con 44,2 miliardi di dollari e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison con 36 miliardi di dollari.Nel frattempo, Vinson & Elkins ha occupato la seconda posizione in termini di volume con 35 operazioni, seguito da Gibson, Dunn & Crutcher con 24 operazioni, Latham & Watkins con 22 operazioni e White & Case con 20 operazioni.