Copernico Sim, upgrade a Hold di Banca Finnat con aumento target price

Copernico Sim

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,64 euro) ilsu, Società di Intermediazione Mobiliare attiva nel mercato dei servizi finanziari e quotata su Euronext Growth Milan, migliorando laa "" da "Sell".Gli analisti scrivono che il positivo andamento dei mercati finanziari, unitamente alle favorevoli dinamiche di raccolta riferite al servizio di consulenza a parcella, abbinato al servizio di ricezione e trasmissione ordini, hanno permesso di conseguire ildella società.Tenuto conto dei risultati 2024 che confermano il trend positivo intrapreso da Copernico, Banca Finnat ha. Prevede ora una crescita media annua degli Asset Under Management pari al 14,12% (9,49% le precedenti stime), con un Margine di Intermediazione in grado di poter raggiungere 5,8 milioni di euro nel 2026 (4,9 milioni di euro le precedenti stime) e 7,5milioni di euro nel 2028 da 4,4 milioni di euro del consuntivo 2024. L'utile netto dovrebbe poter passare da 220 mila euro del 2024 a 1,2 milioni di euro nel 2026 (678 migliaia le precedenti stime), a 2,3 milioni di euro a fine periodo previsionale.I servizi di Copernico Sim sono offerti alla clientela per il tramite di una rete commerciale composta da consulenti finanziari regolarmente iscritti ad un apposito albo professionale e remunerati in modo variabile. A sostegno dello sviluppo del proprio business, nel corso del 2024 la società ha svolto analisi tecniche preliminari volte alla realizzazione e al, dedicata ai propri clienti e a clienti potenziali.