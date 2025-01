Passa (Snam): crescita EPS leader nel settore, M&A non incluso nel piano

Snam

(Teleborsa) - Nel nuovo piano di Snam "". Lo ha detto, Chief Financial Officer (CFO) di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano al 2029 "La crescita delladurante il piano (CAGR del 6,4%) è guidata dai- ha spiegato il manager - In particolare, incidono il capex, l'impatto dell'inflazione, Edison Stoccaggio, Ravenna FSRU e l'infrastruttura CCS"."L', con un CAGR 4,5%", ha detto Passa. Su questo fronte, a incidere sono "l'aumento di D&A dovuto a nuovi asset, spese finanziarie nette influenzate dal costo netto del debito dal 2,5% al ??3,0%, e il contributo crescente da parte delle controllate".La crescita dell'EPS a un CAGR 2024-29 del 4,6% è un valore "", ha sottolineato."La solidità del piano e il profilo maggiore di crescita degli utili ci consente di aumentare la politica di remunerazione, con un dividendo in aumento annuale del 4% (contro il 3% minimo del piano precedente) dal 2025 al 2029 - ha spiegato - Introduciamo un payout ratio massimo dell'80% per".