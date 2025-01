Passa (Snam): su AuCap Italgas operazione a cassa neutra, offerta CCS Eni a febbraio

Italgas

(Teleborsa) - "Per noiè una, pur essendo sotto patto di sindacato con CDP. Per quanto riguarda l'eventuale aumento di capitale, su cui devono uscire ancora i dettagli, vogliamo mantenere la stessa esposizione finanziaria. Ci verranno assegnati un tot di diritti e, e con il ricavato parteciperemo con un'operazione a cassa neutra". Lo ha detto Luca Passa, Chief Financial Officer (CFO) di, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano al 2029.Sulla partnership consul CCS, il CFO ha spiegato: "Abbiamo presentato un'offerta non vincolate ai primi di dicembre e stiamo esaminando la documentazione in data room. In questo momento l'indicazione è di. Il razionale è di portare anche la nostra parte del progetto di Ravenna dentro un portafoglio più ampio con asset in UK e Olanda, e quindi capitalizzare il ruolo dell'Italia in un portafoglio più grande".