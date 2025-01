Snam, contributo società partecipate aumenterà del 40% nell'arco di piano

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, beneficerà di una maggiore visibilità e delnel nuovo piano , che si prevede crescerà di circa il 40% nell'orizzonte di piano, passando dai 300 milioni di euro previsti nel 2024 a circa. I fattori chiave saranno il ritorno alla redditività di TAG in seguito alla rimozione dal 2025 dei rischi connessi ai volumi, l'espansione di TAP a 1,2 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2026 e la crescita delle società partecipate italiane.Snam ha in gran parte mantenuto la suddivisione indelle sue società partecipate: i value-enhancers includono gli asset industriali posizionati lungo i corridoi energetici-chiave, i business-enablers comprendono le società partecipate senza collegamenti fisici diretti con gli asset di Snam, e gli opportunistic assets includono gli investimenti con un potenziale tale da generare un valore significativo.Allargando lo sguardo, Snam afferma che sta, facendo leva anche sulle sue società partecipate presenti lungo i principali corridoi energetici europei.Riconosciuta come la più importante via di importazione dell'Italia,svolge un ruolo cruciale per la sicurezza energetica dell'Europa grazie alle infrastrutture di Snam e alla capacità di esportazione verso Nord. È il punto di partenza del prossimo SoutH2 Corridor, che collegherà il Nord Africa alla Germania meridionale attraverso le reti gestite da TAG, GCA, società partecipate da Snam, e bayernets.Lungo la direttrice Estforniscono gas all'Italia, ai Balcani e all'Europa centrale e orientale, rafforzandone la sicurezza energetica dopo la riduzione delle importazioni di gas russo.Lanciato all'inizio del 2024, con il sostegno di diversi operatori tra cui Desfa, ilmira a stabilire una rotta di approvvigionamento di idrogeno dall'Europa sudorientale alla Germania. Tale rotta potrebbe essere ulteriormente collegata al, attraverso il mare Adriatico.svolge un ruolo chiave nel progetto H2med, che collegherà le reti di idrogeno della penisola iberica all'Europa nordoccidentale.Snam detiene inoltre una posizione di, grazie anche alle competenze delle sue società partecipate: Teréga e Desfa sono attualmente impegnate in progetti CCS; dCarbonX sta sviluppando un portafoglio di asset di stoccaggio offshore nel sottosuolo (gas naturale e idrogeno) in Irlanda e nel Regno Unito; Storegga si sta concentrando principalmente sulla CCS nel Regno Unito (Scozia) e negli Stati Uniti.