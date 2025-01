Snam, nella Vision al 2034 investimenti per 27 miliardi. Impulso al progetto Ravenna CCS

Snam

(Teleborsa) - Insieme al nuovo piano al 2029 ha condiviso anche la sua, che prevede 27 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni per promuovere la sicurezza e la flessibilità del sistema, supportare la transizione energetica, sviluppare il SoutH2 Corridor e dare impulso al progetto Ravenna CCS.Snam immagina un futuro in cui i suoi asset e investimenti "anticipano e si adattano all'evoluzione del mix energetico, passando dal gas naturale a molecole alternative come l'idrogeno e la CO2 - si legge nel piano - CiòSnam, rafforzando il ruolo della società nella transizione energetica".Inoltre, "gli asset resilienti di Snam, supportati da investimenti e da un modello climate-adaptive,, oltre a costituire un'opzione economicamente vantaggiosa per il trasporto di molecole decarbonizzate".Tra il 2030 e il 2034, Snam prevede opportunità di investimento fino a 14,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 12,4 miliardi previsti nell’arco di Piano. Ciò porta gliTali investimenti si concentreranno su: completamento dei progetti per migliorare la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico; mantenimento dell'affidabilità e della resilienza degli asset, riducendo al contempo la loro impronta carbonica;, a condizione che vi siano ritorni adeguati e quadri normativi favorevoli.Grazie alla visibilità delle sue attività regolamentate, a una struttura finanziaria solida e flessibile e all'innovazione e alla sostenibilità come fattori chiave del piano strategico, Snam afferma di essere in "verso un mix energetico multi-molecola, creando valore a lungo termine per tutti i suoi stakeholder".