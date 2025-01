Soges Group, accordo quadro con la concedente per l'Hotel Malaspina

Soges Group

(Teleborsa) -, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraversoil marchio proprio, in merito al contratto di affitto relativo all’azienda ricettivo-alberghiera attualmente denominata “” di Firenze, ha fatto sapere che è stato sottoscritto tra la Società e la concedente uncon il quale le parti hanno concordato taluneale ulteriori pattuizioni a tutela della Società finalizzate al perfezionamento dell’operazione."Siamo lieti di comunicare che oggi abbiamo raggiunto un accordo quadro con la società proprietaria dell'Hotel Malaspina. Questo intesa è fondamentale non solo per la gestione di una struttura di grande prestigio, ma anche per consolidare la nostra presenza a Firenze, una delle mete turistiche più importanti d'Italia. L'Hotel Malaspina, grazie alla sua posizione strategica, diventerà un punto di riferimento per i visitatori della città e contribuirà in modo significativo alla crescita e all'espansione del nostro marchio Place of Charme – ha commentato, Ceo di Soges Group –. Con l'accordo appena siglato, la nostra Società ha deciso di proseguire con l'operazione, rinunciando alla condizione risolutiva legata all'autorizzazione giudiziaria inizialmente richiesta, in cambio di specifiche garanzie a tutela della nostra azienda. Siamo convinti che questo investimento, insieme al progetto di riqualificazione in corso, rappresenti una solida base per il nostro futuro e un valore aggiunto per il panorama turistico e alberghiero di Firenze".