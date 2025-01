WEF, Palermo (Acea): "svolta a Davos, alleanza per regia unica sull'acqua. Ue in campo”

(Teleborsa) -. Oggi sono molti gli eventi che impattano in maniera importante sulla risorsa idrica, con costi che si aggirano sui 300 miliardi di dollari ogni anno. Eppure l'acqua è ancora spesso sottovalutata. In Europa, ad esempio, esiste una grande disparità nelle tariffe,. L'acqua ha un impatto significativo sul PIL, influenzando agricoltura, industria, energia e persino l'intelligenza artificiale, eppure c'è poca disponibilità a pagarla adeguatamente". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aceaintervenendo oggi nel panel “Water at a tipping point”, nell’ambito dema ce ne sono molteplici, a seconda dei Paesi: in primis è necessario stabilire una governance centralizzata con una visione complessiva e una forte concentrazione di competenze a livello europeo e nazionale".. Fondamentale anche l’attenzione alla manutenzione delle infrastrutture: quelle su cui facciamo affidamento oggi in Italia sono state costruite decenni fa, spesso senza tecnologie moderne. È importante avviare un nuovo ciclo di investimenti per modernizzare e mantenere efficacemente questi sistemi. Il riutilizzo dell'acqua è un'altra opportunità non ancora sfruttata a dovere. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che la stessa quantità d'acqua venga riutilizzata il maggior numero di volte possibile anziché essere sprecata: è quel concetto che noi abbiamo definito Net Zero Water"."Potrebbe essere utile anche mettere in campo strumenti finanziari innovativi,Piuttosto, abbiamo bisogno di una combinazione di strategie adattate alle circostanze a seconda delle caratteristiche dei diversi Paesi, coordinate da una regia unica a livello europeo e nazionale. Il fatto che oggi a Davos abbiamo messo l’acqua al centro dell’agenda di Davos e, ha concluso Palermo.