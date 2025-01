Avio corre verso i massimi storici con euforia spaziale USA e solidi contratti

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione,, dopo aver praticamente raddoppiato la sua valutazione negli ultimi 12 mesi edalla sua quotazione in Borsa. La società di Colleferro, che vale ora oltre 400 milioni di euro, è aumentata del 10% nell'ultima settimana e del 17% da inizio anno, beneficiando dell'euforia sui titoli legati allo spazio innescata dalla nuova presidenza statunitense di Donald Trump.Gli osservatori si aspettano che ilsull'amministrazione Trump e dalla mossa di scegliere l'imprenditore miliardario e astronauta privato Jared Isaacman per guidare la NASA.Tra le notizie rilevanti per il settore, il 21 gennaio Reuters ha scritto che è probabile che la nuova amministrazionedella Casa Bianca, un comitato che i lobbisti di SpaceX hanno spinto per eliminare e descritto come una "perdita di tempo", secondo le fonti consultate dall'agenzia. Un'altra notizia interessante è che, big statunitense nelle infrastrutture spaziali, ha annunciato un'per acquisire Edge Autonomy, fornitore leader di tecnologia di sistemi aerei senza equipaggio, dimostrando la vitalità del settore.I titoli spaziali statunitensi hanno mostrato grandi rialzi dopo la cerimonia inaugurale di Trump, anche se il nuovo presidente non ha finora annunciato nuove misure. "Perseguiremo il nostro destino verso le stelle, lanciando astronauti americani per", ha affermato Trump nel suo discorso d'insediamento, non menzionando tuttavia la NASA o il programma Artemis dell'agenzia spaziale."Dopo le elezioni, sembra esserci questa", ha detto alla CNBC Edison Yu, l'analista diche segue il settore aerospaziale statunitense. "Non sono solo i titoli. Quando parli con qualsiasi investitore di venture capital, qualsiasi investitore istituzionale, qualsiasi family office, sembra che tutti siano diventati molto più interessati ed entusiasti dello spazio", ha aggiunto.Già prima della vittoria di Trump, Avio, avendo annunciato negli scorsi mesi importanti accordi con il colosso degli armamentie con l'esercito degli Stati Uniti.Neldel 2024 la società ha annunciato circa, di cui 350 milioni di euro in attività spaziali e 150 milioni di euro in propulsione di difesa . Tali ordini dovrebbero portare il backlog di fine anno 2024 a circa 1,75 miliardi o una visibilità di quasi tre o quattro anni, hanno scritto pochi giorni fa gli analisti di Banca Akros, in una nota in cui hanno alzato a 20 euro per azione il target price sul titolo. Il backlog dovrebbe essere di circa 1,35 miliardi di euro in attività spaziali e di circa 400 milioni di euro in propulsione per la difesa."Prevediamo che la propulsione per la difesa diventerà un'attività di vendita da 250 milioni di euro entro il 2029 da circa 60 milioni di euro nel 2024", viene sottolineato, conper Avio. Inoltre, nel medio termine, viene prevista un'ulteriore crescita nell'acquisizione di ordini attraverso una combinazione di un budget spaziale ESA/UE in espansione e di ordini da clienti USA nel settore della difesa.Avio ha sfondato questa mattina quota 16,40 euro per azione, avvicinandosi aiper azione (in quell'occasione aveva poi chiuso la seduta a 15,80 euro). Si tratta di un rialzo significativo dai minimi storici toccati il 25 ottobre 2023 a quota 6,97 euro per azione (chiusura giornaliera a 7,09 euro), durante un periodo in cui la società soffriva il fallimento del primo volo commerciale di Vega C (poi tornato al volo a dicembre 2024).Nel ribadire il giudizio Buy, Banca Akros evidenzia oggi che le critiche sulla competitività deisono solo parzialmente vere: vero rispetto a Space X ma restano decisamente