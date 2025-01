GE Aerospace, quarto trimestre e guidance sopra le attese

GE Aerospace

(Teleborsa) -, colosso statunitense della propulsione, servizi e sistemi aerospaziali, ha chiuso il2024 con ordini totali di 15,5 miliardi di dollari (+46% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), ricavi totali di 10,8 miliardi di dollari (+14%), utile di 2,3 miliardi di dollari (+37%) ed EPS rettificato di 1,32 dollari (+103%). Gli analisti, secondo dati LSEG, si aspettavano in media un EPS rettificato di 1,04 dollari per azione su ricavi per 9,51 miliardi di dollari."GE Aerospace ha chiuso il 2024 in modo positivo, data la forte domanda per i nostri servizi e prodotti, con ordini nel quarto trimestre in aumento del 46%, EPS più che raddoppiato e free cash flow in aumento di oltre il 20% - ha commentato il- La nostra performance ha coronato un monumentale primo anno come azienda autonoma con 1,7 miliardi di dollari di crescita degli utili e 1,3 miliardi di dollari di crescita del free cash flow".Nell'gli ordini totali sono stati pari a 50,3 miliardi di dollari (+32%), ricavi totali di 38,7 miliardi di dollari (+9%), utile di 7,6 miliardi di dollari (-27%), EPS rettificato di 4,60 dollari (+56%).L'aziendaper il 2025 un utile compreso tra 5,10 e 5,45 dollari per azione, rispetto alle stime medie degli analisti di 5,23 dollari per azione.