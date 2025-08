Hugo Boss, utili e ricavi 2° trimestre superano attese

Hugo Boss

(Teleborsa) - La big del lussoha ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con vendite pari a 1 miliardo di euro, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+1% a cambi costanti), superando leggermente le attese degli analisti.L'utile operativo è aumentato del 15% a 81 milioni di euro dai 70 milioni di un anno fa, superando il consensus di 77 milioni di euro. L'utile netto è aumentato del 27% a 47 milioni di euro, attestandosi al di sopra delle previsioni di 43 milioni.La società ha confermato le previsioni per l'anno in corso, reiterando una stima di fatturato compreso fra 4,2 e 4,4 miliardi di euro ed un utile prima di interessi ed imposte fra 380 e 440 milioni di euro. "Pur rimanendo attenti nel monitorare gli sviluppi macroeconomici, comprese le discussioni in corso sui dazi, la nostra attenzione rimane su ciò che possiamo controllare", ha commentato il CEO Daniel Grieder.